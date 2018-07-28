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havadan fotoğraflar// Sancaktepe'de okul duvarı çöktü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 13:29 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'DE OKUL DUVARI ÇÖKTÜ (2)

havadan fotoğraflar// Sancaktepe'de okul duvarı çöktü

SANCAKTEPE'DE OKUL DUVARI ÇÖKTÜ (2)

havadan fotoğraflar// Sancaktepe'de okul duvarı çöktühavadan fotoğraflar// Sancaktepe'de okul duvarı çöktü

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