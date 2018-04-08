Havadan fotoğraflarla geminin çarptığı yalının son hali

Ali AKSOYER - İSTANBUL,(DHA)
İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi. Büyük zarar gören yalının içindeki bir çok eşya kırılmış.
FOTOĞRAFLI
Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'
Gazeteci Ömer Turan: La Casa De Papel'in fragmanı, 2. Gezi'nin işaret fişeği
Sürücü kursunda dehşet!
Esad kimyasal silahla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İğrenç olay! Köpeğe tecavüz etti
HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme
Korkunç cinayette yasak aşk iddiası
Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak
Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Okuyucu Yorumları 0 yorum