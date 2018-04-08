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Havadan fotoğraflarla geminin çarptığı yalının son hali

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 13:18 | Son Güncelleme

İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi.

Havadan fotoğraflarla geminin çarptığı yalının son hali

Ali AKSOYER - İSTANBUL,(DHA)
İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi. Büyük zarar gören yalının içindeki bir çok eşya kırılmış.

FOTOĞRAFLI

Havadan fotoğraflarla geminin çarptığı yalının son haliHavadan fotoğraflarla geminin çarptığı yalının son haliHavadan fotoğraflarla geminin çarptığı yalının son haliHavadan fotoğraflarla geminin çarptığı yalının son hali

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