HABER

Havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, çok sayıda yaralı 3

YAŞAM HABERLERİ | 27.01.2018 19:30 | Son Güncelleme 1 saat önce

Adnan ÇELEBİ- Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde kurulu bulanan havai fişek fabrikasında bugün saat 18.00 sıralarında patlama meydana geldi. 55 kişinin çalıştığı fabrikadaki patalamada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, Niğde Ömer Halis Demir Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Fabrikada 55 kişinin çalıştığı öğrenildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2019'da bir rakip daha! Adaylığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2019'da bir rakip daha! Adaylığını açıkladı

İlçeyi karıştırdı! Dedikoduyu duyan koştu

İlçeyi karıştırdı! Dedikoduyu duyan koştu

Üniversiteli kızlara korkunç tuzak!

Üniversiteli kızlara korkunç tuzak!

Demet Akalın'dan ilginç O Ses Türkiye açıklaması

Demet Akalın'dan ilginç O Ses Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

Türkiye'de bir ilk! Bitcoin 'server'larını çaldılar

Türkiye'de bir ilk! Bitcoin 'server'larını çaldılar

İlçeyi karıştırdı! Dedikoduyu duyan koştu

İlçeyi karıştırdı! Dedikoduyu duyan koştu

Suriyeli kızın kan donduran dramı! Engelli kıza cenazede cinsel istismar skandalı

Suriyeli kızın kan donduran dramı! Engelli kıza cenazede cinsel istismar skandalı

Şampiyon boğa, lüks otomobil fiyatına satıldı

Şampiyon boğa, lüks otomobil fiyatına satıldı

Osmanlı istihbaratının belgeleri gün ışığına çıktı

Osmanlı istihbaratının belgeleri gün ışığına çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.