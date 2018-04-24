Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Altınoluk Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. Bir eczanenin havalandırma boşluğuna kedinin düşmesi üzerine bina sakinleri, kediyi kendi imkanları ile çıkarmakta başarılı olamayınca Edremit itfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istediler.

Ekipler, bir saat süren mücadele sonrası kediyi çıkararak kurtardılar.