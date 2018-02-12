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Havalandırma boşluğuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 19:46 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde apartmanın çatısından havalandırma boşluğuna düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Ertuğrulgazi Mahallesi Sümer Sokak’taki bir sitede oturan çocuklar, sokakta buldukları köpeği soğuk havadan ve yağıştan korumak, beslemek için ailelerinden habersiz 3 katlı binanın çatısına çıkardılar.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde apartmanın çatısından havalandırma boşluğuna düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ertuğrulgazi Mahallesi Sümer Sokak’taki bir sitede oturan çocuklar, sokakta buldukları köpeği soğuk havadan ve yağıştan korumak, beslemek için ailelerinden habersiz 3 katlı binanın çatısına çıkardılar. Yavru köpek, çatıda gezindiği sırada yaklaşık 9 metre yükseklikten havalandırma boşluğuna düştü. Yaralı yavru köpeğin sesleri üzerine çocuklar durumu ailelerine bildirdiler. Site sakinleri, İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye erlerinden biri, arkadaşlarının desteğiyle iple havalandırma boşluğuna inerek köpeği kurtardı. Yoğun çaba sonucunda kurtarılan yavru köpeğin bacaklarında kırık olduğu öğrenildi. Köpek, tedavi edilmek üzere İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne teslim edildi.
Site sakinlerinden Ersin Ertem, çocuklar tarafından çatıya çıkarılan yavru köpeğin havalandırma boşluğuna düştüğünü ifade ederek, köpeği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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