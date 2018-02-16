HABER

Havalandırma boşluğundan eve girmeye çalışan Iraklı genç 12 metreden yere çakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 19:10 | Son Güncelleme

KARAMAN'da anahtarı evde unutan Irak uyruklu Muhammed Yasin Alrashed (16), çatı katındaki havalandırma boşluğundan eve girmek isterken dengesini kaybedip düştü.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da anahtarı evde unutan Irak uyruklu Muhammed Yasin Alrashed (16), çatı katındaki havalandırma boşluğundan eve girmek isterken dengesini kaybedip düştü. İtfaiye ekipleri tarafından duvar delinerek kurtarılan Alrashed hastaneye kaldırıldı.

Olay,saat 15.30 sıralarında Ahi Osman Mahallesi 033 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı apartmanın en üst katında oturan Iraklı aile, anahtarı evde unuttu. Eve giremeyen aile bireylerinden Muhammed Yasin Alrashed, çatı katındaki havalandırma boşluğundan eve girmeye çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden Alrashed yaklaşık 12 metreden zemin kata düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri Alrashed'in düştüğü yeri tespit ettikten sonra kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, zemin kattaki havalandırma boşluğunun duvarında Alrashed'in çıkabileceği genişlikle delik açtı. Açılan delikten çıkartılan Alrashed, olayyerinde hazır bekletilen ambulansa alınarak Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed Yasin Alrashed'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Helin Palandöken davasında skandal! Yanlış sanık getirdiler

Helin Palandöken davasında skandal! Yanlış sanık getirdiler

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!

Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!

Nilüfer ameliyat oldu

Nilüfer ameliyat oldu

Diğer Haberler
Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Evli ve 1 çocuk annesiydi... Benzin döküp yakmışlar

Evli ve 1 çocuk annesiydi... Benzin döküp yakmışlar

Tunceli'de PKK'nın 'yüzme havuzlu' sığınağı tespit edildi

Tunceli'de PKK'nın 'yüzme havuzlu' sığınağı tespit edildi

Muğla’da 1 milyon lira değerinde esrar ele geçirildi

Muğla’da 1 milyon lira değerinde esrar ele geçirildi

FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçırırken yakalanan Bulgar sanık: Alışverişe gelmiştik

FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçırırken yakalanan Bulgar sanık: Alışverişe gelmiştik

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 28'inci gün; 1551 terörist öldürüldü (5)

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 28'inci gün; 1551 terörist öldürüldü (5)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.