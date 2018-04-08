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Havalar ısındı, yasadışı geçiş girişimleri arttı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 14:48 | Son Güncelleme

Ege’de havaların ısınması ile birlikte deniz yolu ile yasadışı geçiş girişimleri arttı.

Havalar ısındı, yasadışı geçiş girişimleri arttı

Ege’de havaların ısınması ile birlikte deniz yolu ile yasadışı geçiş girişimleri arttı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, son 24 saat içerisinde, Aydın, Muğla, Çanakkale ve İzmir illerinde gerçekleşen 7 operasyonda toplam 203 düzensiz göçmen ve 5 göçmen kaçakçısı yakalandı. Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonda küçüçük bir lastik bota tıka basa dolduran aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 39 kişi Türk Askerleri tarafından kurtarıldı.
Denetim ve operasyonları sıklaştıran Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler Didim ilçesi Taşburun önlerinde açıklarında gerçekleştirdiği operasyonda yasadışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 kaçağı yakaladı. Muğla ili Bodrum ilçesi Karaada kuzeyinde gerçekleşen başka bir operasyonda ise 39 kaçak yakalandı.
Aydın gün içerisinde Çanakkale Ayvacık ilçesi Deveboynu Burnu güneyinde gerçekleşen operasyonda 17 kaçak yakalandı. İzmir ili Çeşme ve Urla ilçelerinde gerçekleşen 3 olayda, denizde alınan tedbirler neticesinde, 111 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısının ilçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve ilçe Emniyet Müdürlükleri tarafından karada yakalandı.
İzmir Seferihisar ilçesi Doğanbey önlerinde gerçekleşen operasyonda ise 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Havalar ısındı, yasadışı geçiş girişimleri arttı

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