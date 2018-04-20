Havalı tüfekle oynayan çocuk yaralandı

Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Yenice köyünde tüfekle oynarken vurulan çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; G.Z. (16), M.A. (15) ile birlikte M.Z.’ye ait havalı tüfekle oynayan A.A. (15) adlı çocuk bacağından vurularak hafif şekilde yaralandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.