HABER

Havalı tüfekle oynayan çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 01:11 | Son Güncelleme

Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Yenice köyünde tüfekle oynarken vurulan çocuk yaralandı.Edinilen bilgiye göre; G.Z.

Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Yenice köyünde tüfekle oynarken vurulan çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; G.Z. (16), M.A. (15) ile birlikte M.Z.’ye ait havalı tüfekle oynayan A.A. (15) adlı çocuk bacağından vurularak hafif şekilde yaralandı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Porno yıldızları sokak sokak dolaşıp bedava dağıttıPorno yıldızları sokak sokak dolaşıp bedava dağıttı
Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı!
AK Parti'den erken seçim açıklamasıAK Parti'den erken seçim açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı'da feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı

Ağrı'da feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü

Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü

Rize'de skandal görüntüler! Sosyal medyaya bomba gibi düştü

Rize'de skandal görüntüler! Sosyal medyaya bomba gibi düştü

Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!

Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!

Çok ilginç mezarlık ilanı!

Çok ilginç mezarlık ilanı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.