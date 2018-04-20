Havalı tüfekle oynayan çocuk yaralandı

Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Yenice köyünde tüfekle oynarken vurulan çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; G.Z. (16), M.A. (15) ile birlikte M.Z.’ye ait havalı tüfekle oynayan A.A. (15) adlı çocuk bacağından vurularak hafif şekilde yaralandı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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