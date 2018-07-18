Havalimanında 9 metreden düşen Rus çocuk yaralandı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da tatil yaptıktan sonra ülkesi Rusya'nın Moskova kentine dönmek üzere havalimanına gelen ailenin erkek çocuğu 2 yaşındaki Mischenko Gordei, 1'inci kattaki koruma parmaklıklarını aşınca, 9 metreden zemine düşerek yaralandı.

Moskova'dan Bodrum'a 2 hafta önce tatile gelen Sergei Gordei (35), bugün eşi ve çocuğu Mischenko Gordei ile birlikte ülkesine dönmek üzere Milas- Bodrum Havalimanı'na gitti. Saat 11.00'de Moskova'ya uçacak olan aile, dış hatlar terminalinde chek-in işlemini yaptırdıktan sonra ikinci kata çıkarak uçağa biniş saatini beklemeye başladı. Anne ve babasının yanında olan Mischenko Gordei, bir anda 1'inci katın parmaklık korumaları arasından geçerek 9 metre yüksekten zemine düştü. Çocuğa ilk müdahaleyi, havalimanındaki sağlık ekipleri yaptı. Mischenko Gordei ambulansla, Milas'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Mischenko Gordei'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuruldu, terminaldeki güvenlik kameraları kayıtları incelemeye alındı.

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