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Havalimanında valiz çaldığı iddia edilen turistin 9 yıla kadar hapsi istendi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 11:21 | Son Güncelleme

 İTALYA'dan Atatürk Havalimanı'na gelerek başka bir yolcuya ait valizi çaldığı iddiasıyla hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istenen İtalyan turist Maurizio Angius (45), davanın 5.

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) İTALYA'dan Atatürk Havalimanı'na gelerek başka bir yolcuya ait valizi çaldığı iddiasıyla hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istenen İtalyan turist Maurizio Angius (45), davanın 5. duruşmasına da katılmadı. Aynı zamanda gemi kaptanı olan İtalyan turist Angius, davanın açıldığı 2016 yılından bu yana duruşmalara katılmadığı için hakkında açılan dava da karara bağlanamıyor.

UÇAĞA BAGAJSIZ BİNDİĞİ TESPİT EDİLDİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame ve suç duyurusuna göre 9 Nisan 2016 tarihinde Atatürk Havalimanı'nda saat 21.44'te meydana gelen olay şöyle oldu:
Avukat L.B. isimli yolcu İtalya'dan uçakla Atatürk Havalimanı'na geldi. L.B. valizini almak için bagaj bandına gitti. Ancak L.B.'nin beklediği valizi gelmedi. Uçağa herhangi bir valiz vermeyen Angius, L.B.'ye ait valizi alarak havalimanından uzaklaştı. Bunun üzerine L.B. de şikayetçi oldu. Araştırma yapan polis, söz konusu valizi italyan vatandaşı Maurizio Angius'un aldığını ve Angius'un İtalya'dan uçağa da bagajsız bindiği tespit etti.

İTALYAN TURİST: ÇOK PİŞMANIM
Gözaltına alınan Angius polisteki ifadesinde, "Pisa'dan Türkiye'ye geldim. Pasaport kontrolünü geçtikten sonra 5 numaralı bagaj bandına gittim. Bagaj bandında başkasına ait siyah renkli çekçekli bir valizi aldım. Aldığım valizi ilk olarak kaldığım otele getirdim. Otelde çantayı kontrol ettiğimde içerisinde kişisel elbiseler olduğunu gördüm. Otelden ayrılırken valizi Dalaman'a beraberimde götürdüm. Dalaman'da valizi bilmediğim bir yere attım. Ben bu yapmış olduğum olaydan dolayı çok pişmanım. Müştekinin zararını karşılamak isterim. Ayrıca İtalya'da uçağa bindiğimde uçak altında herhangi bir valiz vermemiştim" dedi.
Angius, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Savcılık da şüpheli Angius hakkında "Ulaşım araçlarının belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıldan 9 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

DURUŞMALARA KATILMADIĞI İÇİN DAVA KARARA BAĞLANAMIYOR
Bakırköy 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmalarına sanık Maurizio Angius hiç katılmadı. Şikayeti L.B. ilk duruşmada şikayetinden vazgeçti. Mahkeme de tutuksuz sanık Angius hakkıda yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Ancak davanın açıldığı 2016 yılından bu yana 5 duruşma yapılmasına rağmen sanık Angius'a bir daha ulaşılamadı. Angius duruşmaya katılmadığı için hakkında açılan davada yaklaşık 2 yıldır karara bağlanamıyor.

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