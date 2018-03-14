Havalimanında valiz çaldığı iddia edilen turistin 9 yıla kadar hapsi istendi

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) İTALYA'dan Atatürk Havalimanı'na gelerek başka bir yolcuya ait valizi çaldığı iddiasıyla hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istenen İtalyan turist Maurizio Angius (45), davanın 5. duruşmasına da katılmadı. Aynı zamanda gemi kaptanı olan İtalyan turist Angius, davanın açıldığı 2016 yılından bu yana duruşmalara katılmadığı için hakkında açılan dava da karara bağlanamıyor.

UÇAĞA BAGAJSIZ BİNDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame ve suç duyurusuna göre 9 Nisan 2016 tarihinde Atatürk Havalimanı'nda saat 21.44'te meydana gelen olay şöyle oldu:

Avukat L.B. isimli yolcu İtalya'dan uçakla Atatürk Havalimanı'na geldi. L.B. valizini almak için bagaj bandına gitti. Ancak L.B.'nin beklediği valizi gelmedi. Uçağa herhangi bir valiz vermeyen Angius, L.B.'ye ait valizi alarak havalimanından uzaklaştı. Bunun üzerine L.B. de şikayetçi oldu. Araştırma yapan polis, söz konusu valizi italyan vatandaşı Maurizio Angius'un aldığını ve Angius'un İtalya'dan uçağa da bagajsız bindiği tespit etti.