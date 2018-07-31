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Havalimanında yolcu bavulundan fosil ve taşlar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 12:15 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesindeki Kocaseyit Havalimanı'nda, yolcu bavulunda yapılan aramada, fosil ve çeşitli taşlar ele geçirildi.

Havalimanında yolcu bavulundan fosil ve taşlar çıktı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR'in Edremit ilçesindeki Kocaseyit Havalimanı'nda, yolcu bavulunda yapılan aramada, fosil ve çeşitli taşlar ele geçirildi.
Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'na, dün akşam saatlerinde kentten ayrılmak üzere uçağa binmek için gelen N.C.A.'nin bavulunda arama yapıldı. Jandarma ekipleri, bavulda fosil ve 155 farklı taş ele geçirdi. Ekipler, el koyduğu fosil ve taşlarla ilgili inceleme başlattı. N.C.A. hakkında ise Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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