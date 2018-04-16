Havalimanında yolcu valizinde 8,5 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na İstanbul'a gitmek üzere gelen bir yolcuya ait iki valizde, şekerleme paketlerine gizlenmiş 8 kilo 426 gram eroin ele geçirildi.
İstanbul'a gitmek üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na gelen bir yolcunun valizi, X-Ray cihazından geçirilirken, içinde şüpheli madde olduğu belirlendi. Görevliler tarafından yapılan aramada, valizdeki şekerleme paketleri içerisine 3'er gram halinde gizlenmiş, toplam 3 kilo 426 gram eroin ele geçirildi. Valizi taşıyan H.F., valizin kendisine ait olmadığını, Hakkâri-İstanbul seferini yapan uçakta bulunan E.S.'ye ait olduğunu söyledi. Şüpheli E.S.'nin uçağının havalandığı belirlendi. Bunun üzerine, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bilgi verilerek, E.S., uçaktan iner inmez gözaltına alındı. Şüphelinin valizinde yapılan aramada da şekerleme paketlerine gizlenmiş halde toplam 5 kilo eroin ele geçirildi.
Toplam 8 kilo 426 gram eroinin ele geçirildiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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