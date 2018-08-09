Havalimanında yolcunun valizinde uyuşturucu ele geçirildi

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Hasan Polatkan Havalimanı'nda polis ekipleri, yurt dışından gelen yolcuların valizlerinde 'Lady' adlı narkotik köpeği ile arama yaptı. Aramada, bir yolcunun valizinde 50.84 gram toz esrar ile 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'na yurt dışı tarifeli uçakla gelen yolcuların valizlerinde arama yapıldı. Aramalarda kullanılan 'Lady' adlı narkotik köpeğinin tepki verdiği bir yolcunun valizinde 50.84 gram toz esrar, 2 uyuşturucu hap ve 6 paket uyuşturucu içiminde kullanılan kağıt ele geçirildi. Adı öğrenilemeyen valiz sahibi hakkında, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan yasal işlem yapıldı.

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