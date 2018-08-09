Havalimanında yolcunun valizinde uyuşturucu ele geçirildi

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Hasan Polatkan Havalimanı'nda polis ekipleri, yurt dışından gelen yolcuların valizlerinde 'Lady' adlı narkotik köpeği ile arama yaptı. Aramada, bir yolcunun valizinde 50.84 gram toz esrar ile 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'na yurt dışı tarifeli uçakla gelen yolcuların valizlerinde arama yapıldı. Aramalarda kullanılan 'Lady' adlı narkotik köpeğinin tepki verdiği bir yolcunun valizinde 50.84 gram toz esrar, 2 uyuşturucu hap ve 6 paket uyuşturucu içiminde kullanılan kağıt ele geçirildi. Adı öğrenilemeyen valiz sahibi hakkında, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan yasal işlem yapıldı.
FOTOĞRAFLI
FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!
13 gündür kayıp olan kızdan ailesine şoke eden telefon: 'Ben evlendim'
Çukurca'da üs bölgesine havanlı saldırı: 1 şehit
Transparanda sınır tanımadı!
Korkunç kumpas! Şampuan şişelerine gizli kamera yerleştirip görüntüleri sattı!
Görenler inanamıyor! Bunun ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi
Sedir (Kleopatra) Adası'na gelenler içeri terlik dahi sokamıyor
CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum