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Havalimanında yolcunun valizindeki şekerler arasında uyuşturucu bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 16:45 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de polisin Anadolu Üniversitesi Hasan Polatkan Havalimanı'nda, özel eğitimli köpek ile yaptığı kontrolde bir yolcunun valizinde uyuşturucu bulundu.

Havalimanında yolcunun valizindeki şekerler arasında uyuşturucu bulundu

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin Anadolu Üniversitesi Hasan Polatkan Havalimanı'nda, özel eğitimli köpek ile yaptığı kontrolde bir yolcunun valizinde uyuşturucu bulundu.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Anadolu Üniversitesi Hasan Polatkan Havalimanı'nda yurt dışı tarifeli uçakta gelen yolcuların valizlerinde 'Cankız' isimli Narkotik dedektör köpeği ile arama yapıldı. Köpeğin tepki verdiği valizde yapılan aramada, şeker poşetlerinin arasına gizlenmiş, 2 adet vakumlu poşetler içerisinde 21,84 gram gelen esrar, vakumlu poşet içerisinde 8,94 gram plaka esrar, 37 adet 'çarşaf' tabir edilen sarma kağıdı ele geçirildi. Valizin sahibi yolcu hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından işlem yapıldı.

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