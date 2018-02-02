Havalimanından 500 bin TL'lik kablo çalan şüpheliler yakalandı

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Nuri Demirağ Havalimanı'nda nöbetçi kulübesinden yaklaşık 500 bin TL değerindeki kabloları çalan şüpheliler, polisin 3 aylık çalışması sonucunda yakalandı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
15 Ekim 2017 tarihinde Nuri Demirağ Havalimanı'nda bulunan nöbetçi kulübelerinden yaklaşık 500 bin TL değerinde kablo çalındı. Olay üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 3 aylık bir çalışma sonucu olayın şüphelileri M.E, E.Ç., Ş.K., H.D., R.Ç., A.U., ve O.Y'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E., E.Ç. ve Ş.K. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
Ankara'daki patlamayla ilgili yeni açıklama: Bomba düzeneği bulundu
Meral Akşener meydan okudu: Hadi yüreğin yetiyorsa...
ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Türkiye ile konuşuyoruz
Afrin'de son durum! Darmık Dağı'na Türk bayrağı dikildi
On binlerce Suudi kadın kararı duyunca koşa koşa başvurdu!
Karşınıza çıkarsa yemeden bir kez daha düşünün!
AK Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayı belli oldu
Alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu
Sosyal medyada korkunç tuzak! Çıplak fotoğraflar göndererek kandırmaya çalıştı
NASA kadrajındaki gizemli cisim
Okuyucu Yorumları 0 yorum