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Havanın asayiş raporu  

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 10:47 | Son Güncelleme

Gökhan ARTAN / İstanbul DHA  - TÜRK Hava Kurumu Üniversitesi araştırma görevlisi Mert Akınet ve öğretim görevlisi Perihan Çoban'ın "Türk Tescilli Uçaklarda Uçuş Esnasında Gerçekleşen Kural Dışı Yolcu Olaylarının Çok Boyutlu Analizi" araştırmasında çarpıcı bilgilere yer verildi.

Gökhan ARTAN / İstanbul DHA - TÜRK Hava Kurumu Üniversitesi araştırma görevlisi Mert Akınet ve öğretim görevlisi Perihan Çoban'ın "Türk Tescilli Uçaklarda Uçuş Esnasında Gerçekleşen Kural Dışı Yolcu Olaylarının Çok Boyutlu Analizi" araştırmasında çarpıcı bilgilere yer verildi.
2014, 2015 ve 2016 yıllarında Türk hava yolu şirketleri tarafından ilgili otorite olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne 528 kuraldışı yolcu raporu gönderildi. Kuraldışı davranış sergileyen yolcuların uçuş emniyet ve güvenlik kuralları hakkında yeterince bilgilendirilmemiş, farkındalığı oluşmamış veya kasıtlı olarak kuralları çiğneyen yolcular olduğu belirlendi.

65 KİŞİ UÇUŞTA YOLCU VE UÇUŞ EKİBİNE SALDIRDI
Uçakta olay çıkaran yolcuların yüzde 91'i erkek yolcular. Olayların yüzde 75'i uçuş sırasında meydana geldi.
Bu süre içinde 'ciddi olay' olarak bomba ihbarı, kokpite girme teşebbüsü 21 kez yaşandı. İkinci tehdit seviyesi olarak değerlendirilen ve uçuş ekibi veya yolculara saldırıyı içeren 'önemli olay' ise 65 defa gerçekleşti.

BOMBA İHBARI YAPANA 5 YIL HAPİS CEZASI VAR
Özellikle uçaklarını kaçıran bazı yolcuların yaptığı asılsız bomba ihbarları sefer havayolu şirketlerini ve diğer yolcuları zor durumda bırakırken asılsız ihbarda bulananlar hapis cezasına çarptırılıyor. Asılsız ihbarcıya, "Hava ulaşım aracının hareket etmesini engellemek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılıyor. Sanığın ise yargılama aşamasındaki tutum ve davranışlarını takdiri indirim sebebini mahkeme sayması halinde, cezasını 4 yıl 2 ay hapis cezasına indiriyor.

UÇAK TUVALETİNDE 382 KEZ SİGARA İÇİLDİ
3 yıl içinde 13 yolcu gecikmeden, 49 yolcu aşırı alkolden, 17 yolcu koltuğunu beğenmediği için 382 yolcu da uçak tuvaletinde sigara içtiği için olaya sebebiyet verdi. SHGM tarafından idari para cezaları yönetmeliğine göre uçak içerisinde sigara içen ve kural tanımayan yolcuya bin 717 lira para cezası veriliyor. 2016 yılında ise rapor edilmiş 297 kural dışı yolcu olay tutanak formunda yabancı uyruklu 4 yolcunun ise uçak içerisinde hırsızlık yaparken yakalandığı kaydedildi.

UÇAKTA OLAY ÇIKARANLARA CEZA NASIL KESİLİYOR
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen idari para cezalarına göre; kural tanımaz yolcu, uyarıya rağmen ihlalleri sürdürmeye devam etmesi halinde, uçağın kaptanı ile iki kabin memuru olmak üzere üç kişinin tutacağı bir tutanak ile tespit ediliyor. Tutanakta ilgili kişinin kimlik bilgilerine ve tespit edilebiliyor ise adres bilgileri yer alıyor. Kural tanımaz yolcu ile ilgili uygulanan cezalara itirazlarda ispat sorumluluğu ilgili havayoluna ait. Yabancı uyruklu yolcuların tebliğ adreslerine ulaşılamadığı da oluyor.

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