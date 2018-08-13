Havanın asayiş raporu  

Gökhan ARTAN / İstanbul DHA - TÜRK Hava Kurumu Üniversitesi araştırma görevlisi Mert Akınet ve öğretim görevlisi Perihan Çoban'ın "Türk Tescilli Uçaklarda Uçuş Esnasında Gerçekleşen Kural Dışı Yolcu Olaylarının Çok Boyutlu Analizi" araştırmasında çarpıcı bilgilere yer verildi.

2014, 2015 ve 2016 yıllarında Türk hava yolu şirketleri tarafından ilgili otorite olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne 528 kuraldışı yolcu raporu gönderildi. Kuraldışı davranış sergileyen yolcuların uçuş emniyet ve güvenlik kuralları hakkında yeterince bilgilendirilmemiş, farkındalığı oluşmamış veya kasıtlı olarak kuralları çiğneyen yolcular olduğu belirlendi.

65 KİŞİ UÇUŞTA YOLCU VE UÇUŞ EKİBİNE SALDIRDI

Uçakta olay çıkaran yolcuların yüzde 91'i erkek yolcular. Olayların yüzde 75'i uçuş sırasında meydana geldi.

Bu süre içinde 'ciddi olay' olarak bomba ihbarı, kokpite girme teşebbüsü 21 kez yaşandı. İkinci tehdit seviyesi olarak değerlendirilen ve uçuş ekibi veya yolculara saldırıyı içeren 'önemli olay' ise 65 defa gerçekleşti.