HABER

Havaya rastgele ateş açan kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 19:41 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda belinden tabancayı çıkarıp havaya rahat tavırlarla ateş eden O.D yakalandı Olay Güllük Mahallesi'nde dün gece 03.00 sıralarında yaşandı.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) ADAPAZARI'nda belinden tabancayı çıkarıp havaya rahat tavırlarla ateş eden O.D yakalandı Olay Güllük Mahallesi'nde dün gece 03.00 sıralarında yaşandı. Sokakta yürüyen O.D (32), belindeki tabancayı çıkarıp havaya rast gele bir kaç el ateş ettikten sonra, silahı beline koyup yürümeye devam etti. Tabancadan çıkan 3 kurşun, sokaktaki binada bulunan bir dairenin camına isabet etti. Evde yaşayanlar gece yarısı, camdan içeriye giren kurşunlarla korku dolu anlar yaşadı. Vatandaşların şikayeti sonrası harekete geçen polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. O.D, bir kaç saat içinde yakalandı. Görüntülerde, şüphelinin yürürken belinden tabancayı çıkarıp rahat bir şekilde ateş ettiği ve daha sonra silahı beline koyup hiç bir şey olmamış gibi yürümeye devam ettiği görüldü. Emniyette sorgusu tamamlanan O.D daha sonra adliyeye sevk edildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
İhale kavgasını polis, havaya ateş açarak sonlandırdıİhale kavgasını polis, havaya ateş açarak sonlandırdı
Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 4 tutuklamaŞanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Önce çıplaktı sonra bikinili! İşte Sibel Can'ın yeni balkon pozu

Önce çıplaktı sonra bikinili! İşte Sibel Can'ın yeni balkon pozu

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Görenler inanamadı! 'Domuz bebek' tüyleri diken diken etti!

Görenler inanamadı! 'Domuz bebek' tüyleri diken diken etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ne yaptın sen Zehra! Babası telefonunu elinden alınca evden kaçtı

Ne yaptın sen Zehra! Babası telefonunu elinden alınca evden kaçtı

Bursa'da icraya giden avukat dehşeti yaşadı! Yanağını ısırarak kopardı!

Bursa'da icraya giden avukat dehşeti yaşadı! Yanağını ısırarak kopardı!

Samsun'da yaşlı adamın öldüresiye dövüldüğü görüntüler kamerada! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Samsun'da yaşlı adamın öldüresiye dövüldüğü görüntüler kamerada! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yusuf Dede'nin ölümü sonrasında şoke eden gelişme! O doktor davacı ve şikayetçi oldu

Yusuf Dede'nin ölümü sonrasında şoke eden gelişme! O doktor davacı ve şikayetçi oldu

Taksicinin ayakta durmakta zorlandığı görüntüler olay yarattı! 'Yolcunun verdiği sigarayı içtikten sonra...'

Taksicinin ayakta durmakta zorlandığı görüntüler olay yarattı! 'Yolcunun verdiği sigarayı içtikten sonra...'

İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...

İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.