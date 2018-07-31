Havaya rastgele ateş açan kişi yakalandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) ADAPAZARI'nda belinden tabancayı çıkarıp havaya rahat tavırlarla ateş eden O.D yakalandı Olay Güllük Mahallesi'nde dün gece 03.00 sıralarında yaşandı. Sokakta yürüyen O.D (32), belindeki tabancayı çıkarıp havaya rast gele bir kaç el ateş ettikten sonra, silahı beline koyup yürümeye devam etti. Tabancadan çıkan 3 kurşun, sokaktaki binada bulunan bir dairenin camına isabet etti. Evde yaşayanlar gece yarısı, camdan içeriye giren kurşunlarla korku dolu anlar yaşadı. Vatandaşların şikayeti sonrası harekete geçen polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. O.D, bir kaç saat içinde yakalandı. Görüntülerde, şüphelinin yürürken belinden tabancayı çıkarıp rahat bir şekilde ateş ettiği ve daha sonra silahı beline koyup hiç bir şey olmamış gibi yürümeye devam ettiği görüldü. Emniyette sorgusu tamamlanan O.D daha sonra adliyeye sevk edildi.

