Havaya silahla ateş açan 3 zanlıdan 1’i tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde meskun mahalde silahla havaya ateş açan ve 3 adet silahla yakalanan 3 kişiden 1’i tutuklandı.
Olay, dün gece İshaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Işıkkent sitesi önünde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri E.E., B.Ç, ve F.Ç.’nin yapılan üst aramasında 2 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahısların kullandığı araç da İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Ekipler otomobilde yaptıkları arama sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca daha ele geçirdi.
Gözaltındaki E.E., B.Ç, ve F.Ç. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. Şahıslardan hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan E.E. tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevine gönderildi. B.Ç. ve F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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