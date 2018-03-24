Havran’da aracın altında kalan sürücü can verdi

Balıkesir’in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, takla atan aracın altında kalan bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabaha karşı meydana geldi. Balıkesir yönünden gelmekte olan Taner Karakaya (35) idaresindeki 10 DD 805 plakalı araç, Cem zeytincilik önünde henüz bilinmeyen nedenle orta refüjlere çarparak takla attı. Araç altında kalarak sıkışan sürücüsü kaza yerinde can verdi. Sıkıştığı yerden Havran İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkartılan sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı. İvrindi’nin Karaçepiş Mahallesi’nden kepçe operatörü olan kişinin ölümü ilçede ise büyük üzüntüye neden oldu. Kazayla ilgili olarak jandarmanın araştırması sürüyor.