Havran’da baca yangını evi yakıyordu

Balıkesir’in Havran ilçesinde çıkan baca yangını, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile bir evi tamamen yanmaktan kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kırsal kesimde bulunan Dereören Mahallesi’nde bulunan 2 katlı müstakil evin baca kısmında başlayan yangın çatıyı sardı. İtfaiye Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Evde maddi hasar oluşurken, yangın nedeniyle mahallede kısa süreli panik yaşandı.
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