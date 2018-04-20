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Havran’da baca yangını evi yakıyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 01:11 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Havran ilçesinde çıkan baca yangını, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile bir evi tamamen yanmaktan kurtardı.Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kırsal kesimde bulunan Dereören Mahallesi’nde bulunan 2 katlı müstakil evin baca kısmında başlayan yangın çatıyı sardı.

Balıkesir’in Havran ilçesinde çıkan baca yangını, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile bir evi tamamen yanmaktan kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kırsal kesimde bulunan Dereören Mahallesi’nde bulunan 2 katlı müstakil evin baca kısmında başlayan yangın çatıyı sardı. İtfaiye Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Evde maddi hasar oluşurken, yangın nedeniyle mahallede kısa süreli panik yaşandı.

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