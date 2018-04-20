Havran’da baca yangını evi yakıyordu

Balıkesir’in Havran ilçesinde çıkan baca yangını, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile bir evi tamamen yanmaktan kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kırsal kesimde bulunan Dereören Mahallesi’nde bulunan 2 katlı müstakil evin baca kısmında başlayan yangın çatıyı sardı. İtfaiye Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Evde maddi hasar oluşurken, yangın nedeniyle mahallede kısa süreli panik yaşandı.