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Havran’da bayıltan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 17:43 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Havran ilçesinde, evlerinin yanmasına üzülen genç kadın baygınlık geçirdi.Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde kırsal kesimde bulunan Büyükdere Mahallesi Taştepe Caddesi üzerinde meydana geldi.

Havran’da bayıltan yangın

Balıkesir’in Havran ilçesinde, evlerinin yanmasına üzülen genç kadın baygınlık geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde kırsal kesimde bulunan Büyükdere Mahallesi Taştepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Hüseyin İ.’ye ait 2 katlı ahşap evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, bir anda büyüdü. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesine rağmen, evin ahşap olması nedeniyle bina cayır cayır yandı. Ev kullanılamaz hale geldi. Adı öğrenilmeyen ve yangına çok üzülen genç kadın ise evin önünde baygınlık geçirdi. 112 ekiplerinin müdahale ettiği olayda, kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Havran’da bayıltan yangın

Havran’da bayıltan yangın

Havran’da bayıltan yangın

Havran’da bayıltan yangın

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