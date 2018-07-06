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Havuz temizlerken akıma kapılıp, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 10:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bir villanın havuzunda temizlik yapan Mehmet Karaçık (25), kullandığı süpürgenin demir sapının yüksek gerilim hattıyla temas etmesi sonucu akıma kapılıp, öldü.

Havuz temizlerken akıma kapılıp, öldü

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bir villanın havuzunda temizlik yapan Mehmet Karaçık (25), kullandığı süpürgenin demir sapının yüksek gerilim hattıyla temas etmesi sonucu akıma kapılıp, öldü.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kalkan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir villanın havuz temizliğini yapan Mehmet Karaçık, yaklaşık 5 metre uzunluğundaki demir saplı süpürgeyi havaya kaldırdı. Süpürgenin sapı, villanın hemen yanından geçen yüksek gerilim hattıyla temas etti. Akıma kapılan Mehmet Karaçık, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Karaçık, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Mehmet Karaçık'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Nişanlı olan Karaçık'ın eylül ayında düğün yapmak için hazırlık yaptığı kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Havuz temizlerken akıma kapılıp, öldü

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