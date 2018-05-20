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Havuza düşen anneanne ve 3 yaşındaki torunu yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 17:24 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bir sitenin havuzuna düşen işitme ve konuşma engelli Ayşe Zeyrek (65) ile 3 yaşındaki torunu Emin Furkan Duman yaşamını yitirdi.

Havuza düşen anneanne ve 3 yaşındaki torunu yaşamını yitirdi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bir sitenin havuzuna düşen işitme ve konuşma engelli Ayşe Zeyrek (65) ile 3 yaşındaki torunu Emin Furkan Duman yaşamını yitirdi. Anneanne ile torununun havuza düşme anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Değirmendere Mahallesi’ndeki Sunset-3 Sitesi'nde meydana geldi. Sitede bekçilik ve bahçıvanlık yapan İbrahim Duman'ın kayınvalidesi işitme ve konuşma engelli Ayşe Zeyrek, torunu Emin Furkan Duman’ı da yanına alarak gezintiye çıktı. Ayşe Zeyrek, sitedeki yüzme havuzunun yanından geçerken, dengesini kaybedip, torunuyla birlikte suya düştü.
KONUŞMA ENGELLİ OLDUĞU İÇİN SESİNİ DUYURAMADI
Konuşma engelli olduğu için yardım isteyemeyen Ayşe Zeyrek ve torunu Emin Furkan, yaklaşık 20 dakika sonra site sakinleri tarafından baygın bulundu. Sudan çıkarılan anneanne ve torunu için yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen iki ayrı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Zeyrek ve torunu Emin Furkan Duman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
GÜVENLİK KAMERASINDA
Bu arada Ayşe Zeyrek ve torununun havuza düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elinden tuttuğu torunu Emin Furkan Duman ile yürüyen Ayşe Zeyrek, bir anlık dengesini kaybedip, suya düşüyor.

FOTOĞRAFLI

Havuza düşen anneanne ve 3 yaşındaki torunu yaşamını yitirdiHavuza düşen anneanne ve 3 yaşındaki torunu yaşamını yitirdiHavuza düşen anneanne ve 3 yaşındaki torunu yaşamını yitirdiHavuza düşen anneanne ve 3 yaşındaki torunu yaşamını yitirdi

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