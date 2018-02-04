HABER

Hayalet villanın havuzunda telef olmuş hayvanlar bulundu

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 15:27 | Son Güncelleme

Marmaris'te 10 yıldır kullanılmayan bir villanın bahçesindeki havuzda boğularak telef olmuş havan leşleri bulundu. Telef olan hayvanlar, belediye ekiplerince suyu boşaltılan havuzdan çıkartılıp, gömülürken, villanın sahibine ulaşılıp, hakkında işlem yapılması için çalışma başlatıldı.

Hayalet villanın havuzunda telef olmuş hayvanlar bulundu

Bir ihbarı değerlendiren Muğla'nın Marmaris ile Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Beldibi Mahallesi Emecikli Caddesi'deki Erden Sitesi'nde uzun süredir boş duran bir villanın havuzunda telef olan hayvanların bulunduğunu belirledi. Dün akşam üzeri vilaya giden zabıta ekipleri, yarısına kadar su dolu havuzu boşaltıp, 1 yavru köpek, 1'i yetişkin, 3 kedi, 4 fare ölüsü çıkardı. Hayvanların leşleri, katı atık depolama alanına götürülüp, gömüldü. Tahliye edilen havuzdaki çöpler ise imha edilmek üzere Marmaris Belediyesi Makine-Araç Parkı'na götürüldü.

Adana'da dehşete düşüren görüntü! Köpeği metrelerce sürüklediAdana'da dehşete düşüren görüntü! Köpeği metrelerce sürükledi

HAYALET VİLLA

Site sakinlerinden Vehbi Gülal, "Bu villa, 10 yılın üzerine bir süredir hayalet ev gibi atıl şekilde duruyor. Sahiplerinin yurt dışında olduğu söylendi. Kimse sahiplerine ulaşamadı. Birkaç defa havuza dolan yağmur sularını kendi imkanlarımızla boşalttık. Burada çok sayıda hayvan telef oldu. Koku yaptığı için kendimiz çıkararak gömdük. Bugün art arda hayvanların telef olduğunu görünce, belediye zabıta ekiplerini aradık" dedi.

Kastamonu’nda vahşet! Bu halde bulundularKastamonu’nda vahşet! Bu halde bulundular

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri ise boş duran villanın sahibini bulmak için çalışma başlattıklarını belirtip, "Kendilerine ulaştığımızda, haklarında kanunun el verdiği maddeler kapsamında 'tedbirsizlik' nedeniyle cezai işlem uygulayacağız. Havuz boşaltıldı. Havuz yağmur suyu ile tekrar dolarsa, bizlere bilgi verilmesini istedik. Havuz etrafını şeritle çevirerek çevresinde dolaşılmaması için uyarıda bulunduk" dedi.

İster inan ister inanma! Bu göle giren taş kesiliyorİster inan ister inanma! Bu göle giren taş kesiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marmaris hayalet villa

En Çok Okunan Haberler

Arif Sağ: Orhan'a bir daha güvenmem

Arif Sağ: Orhan'a bir daha güvenmem

O Ses Türkiye jürisinde finaller öncesinde yeni gerginlik!

O Ses Türkiye jürisinde finaller öncesinde yeni gerginlik!

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Afrin'de son durum! Birer birer örgütün elinden alınıyor!

Afrin'de son durum! Birer birer örgütün elinden alınıyor!

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.G. yakalandı

10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.G. yakalandı

Erdek'te sit alanında kaçak kazıya 8 gözaltı

Erdek'te sit alanında kaçak kazıya 8 gözaltı

Selfie faciası! Durumları ağır

Selfie faciası! Durumları ağır

10 günlük yaşam savaşını kaybeden Feray, toprağa verildi

10 günlük yaşam savaşını kaybeden Feray, toprağa verildi

Kuzenini tüfekle öldüren sanığa müebbet

Kuzenini tüfekle öldüren sanığa müebbet

85 yaşındaki adamı yardım bahanesiyle dolandırdılar

85 yaşındaki adamı yardım bahanesiyle dolandırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.