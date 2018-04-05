Hayali lüks araçlar için sahte belgelerle kredi çeken suç örgütünün 14 milyon lira vurgun yaptığı ortaya çıktı

Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonun detayları gün yüzüne çıktı. Haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 15’i gözaltına alınırken, şebeke üyelerinin 17 lüks araç için bankalardan araç başına 600 ila 800 bin lira arasında kredi çekip ortadan kayboldukları tespit edildi.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgiye göre; İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlarından İstanbul merkezli Edirne, Muğla, Ağrı ve Kırklareli’de 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, zanlıların 15’i düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi’nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürerken, şebekenin milyonlarca liralık suç dosyası da ortaya çıktı.

Üretimi ve ithalatı yapılmadığı halde çok sayıda lüks aracı, sahte belge düzenleyerek gümrükten giriş yapmış gibi göstererek sahte Türk Standartları Enstitüsü (TSE) raporları düzenleyip bu araçlara tescil işlemi yaptırdıklarını tespit eden şebeke üyelerinin, çeşitli marka ve modellerdeki 17 lüks araç için bankalardan araba başına yaklaşık 600 ila 800 bin lira arasında değişen miktarlarda kredi çekip ortadan kayboldukları ortaya çıktı.

Soruşturmayı derinleştiren polis şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 14 milyon liralı civarında vurgun yaptıklarını ortaya çıkardı.

Polis, şebekenin 8 firari üyesini yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.