Hayat arkadaşı gözlerinin önünde yaşamını yitirdi

İzmir’in Konak ilçesinde, yaşlı bir kadın gözlerinin önünde hayat arkadaşını kaybetti.

Olay, Cengiz Topel Mahallesi Boğaziçi Caddesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir babasından haber alamayan İsmail Ülgü, dün akşam saatlerinde babasının yaşadığı eve giderek ziyaret etmek istedi. Eve giren Ülgü, 70 yaşındaki babası Hüseyin Ülgü’yü çekyatın üzerinde, obezite ve alzaymır hastası olduğu öğrenilen dini nikahlı eşi Ayten Gökpınar’ı ise yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Hüseyin Ülgü’nün hayatını kaybettiğini ve Ayten Gökpınar’ın ise baygın olduğunu belirledi. İlk değerlendirmelere göre, talihsiz adamın yaklaşık 2 gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı adamın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, hayat arkadaşını gözlerinin önünde kaybeden ve yardım edemeyen Gökpınar ise sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.