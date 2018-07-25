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"Hayat Okulu" programı internette başlıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 14:52 | Son Güncelleme

REKLAMAFOBİA Film ve Reklam Yapım şirketi Youtube üzerinden yeni bir programı izleyici ile buluşturuyor.

İSTANBUL, (DHA)-REKLAMAFOBİA Film ve Reklam Yapım şirketi Youtube üzerinden yeni bir programı izleyici ile buluşturuyor. Hayat Okulu isimli programın sunuculuğunu ise süpriz bir isim üstlendi. Recep İvedik, Kağıt, Dicle, Bir Kulum İşte gibi filmlerde rol alan ve başta İbrahim Tatlıses olmak üzere bir çok ünlü sanatçı ile yıllarca çalışmalar yapan Metin Cantimur programın sunucusu oldu. Programın metin yazarlığını Yurttaş Holding'ten Serkan Ünal çekimlerini ise genç görüntü yönetmeni Kadir Yücel yapıyor.

Recep İvedik filminde modaya yön veren duayen Metin abi, youtube kanalı üzerinden de hayat dersleri verecek, fikir ve düşüncelerini gençler ile paylaşacak.

68 YAŞINDAN SONRA İNTERNET FENOMENİ OLDU

İki genç reklamcının program fikri yapımcı Evren Yurttaş tarafından kabul gördü ve Metin Cantimur 68 yaşından sonra internet fenomeni haline geldi. Programın metin yazarlığını Serkan Ünal çekimlerini ise genç görüntü yönetmeni Kadir Yücel yapıyor.

Metin Cantimur, program gereği yaptığı başarız filmler sonucu iflas etmiş bir yapımcıyı canlandırıyor. Cantimur kendine has uslubu, özgün tarzı ile hayatta karşımıza çıkan aksilikleri ve izleyicilerden gelen soruları tüm samimiyeti ile cevaplıyor. Haftalık olarak yayınlanacak olan program Reklamafobia youtube kanalından takip edilebilecek.

(FOTOĞRAF)

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