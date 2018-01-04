HABER

“Hayatımı yazsam roman olur” diyenler için yazarlık kursu

YAŞAM HABERLERİ | 04.01.2018 15:36 | Son Güncelleme 1 saat önce

İSTANBUL,(DHA)- BAĞCILAR'DA "Hayatımı yazsam roman olur” diyen kadınlara bu hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunuluyor. Bağcılar Belediyesi tarafından başlatılan "Şefkatli Kalemler Öykü Yazarlığı” atölyesinde ev hanımından öğrenciye kadar her yaş grubundan kadınlar, Armağan Tunaboylu'dan yazarlık dersi alıyor. Ellerine kalem alan kadınların yazacağı öyküler bir araya getirilerek kitaba dönüştürülecek.

Kültür sanat alanında örnek uygulamalara imza atan Bağcılar Belediyesi, 2018'in ilk projesi olarak kadınlara yönelik "Şefkatli Kalemler Öykü Yazarlığı” atölyesini hayata geçirdi. Atölyenin amacı içinde yazma isteği olan ancak bir türlü kağıda dökemeyen kadınlara bu fırsatı vermek.

Engelliler Sarayı'nda başlayan ve 12 hafta sürecek olan yazarlık eğitimine şimdiye kadar ev hanımından öğrenciye kadar 15 kadın kayıt yaptırdı. Her çarşamba düzenlenen kursa gelen ev hanımlarından bazıları kreşe bırakamadıkları çocuklarını da getiriyor. Anneleri ders dinlerken çocuklar da kendileri için oluşturulan kreşte zaman geçiriyorlar.

"KENDİ HAYATLARINDAKİ SIKINTI VE MUTLULUKLARI ANLATIYORLAR”

Yazar Armağan Tunaboylu yönetiminde gerçekleştirilen derslerde yazarlık yanında edebiyatla ilgili bilgiler de veriliyor. Kursiyerlerin sıkılmaması ve ortama uyum sağlamaları için ders dışında günlük hayattan da sohbetler yapılıyor.

Kadınların yazarlığa ilgisinden son derece memnun kaldığını belirten Tunaboylu, "Hani çevremizde ‘Hayatımı yazsam roman olur' diyenler vardır ya ama oturup da bir türlü yazamazlar. İste biz bu insanlara yazmayı öğretmeye ve içlerindeki o isteği çıkarmaya çalışıyoruz. Gelen insanlar son derece istekli. Özellikle gençler son derece hevesli. Şaşırtıcı bir olgunlukta yazıyorlar. İlk günden gördüğümüz şu ki genellikle kendi çocukluklarından yazıyorlar. Hepsinin de kahramanı kız çocuğu. Anlıyoruz ki kız çocuğu üzerinden kendi hayatlarındaki bazı sıkıntı ve mutlulukları anlatmaya çalışıyorlar” dedi.

Kurs bitiminde sertifika verilecek kursiyerlerin yazmış olduğu öyküler bir araya getirilerek kitaba dönüştürülecek.

(FOTOĞRAFLI)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

'Adaylık için ismi geçen kişi Hayrünnisa Gül olsaydı emin olun AKP’nin korkusu daha başka olurdu'

'Adaylık için ismi geçen kişi Hayrünnisa Gül olsaydı emin olun AKP’nin korkusu daha başka olurdu'

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

Engelli insanlar cinsel ilişki yaşayamıyor deyip...

Engelli insanlar cinsel ilişki yaşayamıyor deyip...

İlginizi Çekebilir

27 yaşındaki karısını 60 yaşındaki adamla o halde gördü

27 yaşındaki karısını 60 yaşındaki adamla o halde gördü

Kaçırılan üniversiteli genç kızla ilgili akılalmaz ayrıntılar

Kaçırılan üniversiteli genç kızla ilgili akılalmaz ayrıntılar

Erzincan'da kediye işkence yapan erle ilgili isyan büyüyor

Erzincan'da kediye işkence yapan erle ilgili isyan büyüyor

Seks yapmanın bir faydası daha ortaya çıktı

Seks yapmanın bir faydası daha ortaya çıktı

İğrenç şantaja ceza yağdı! Hapla uyutup tecavüz etmişti

İğrenç şantaja ceza yağdı! Hapla uyutup tecavüz etmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lise öğrencisi kantinde öğretmenini yumrukladı

Lise öğrencisi kantinde öğretmenini yumrukladı

Kocasını Suriyeli genç sevgilisine öldürttü

Kocasını Suriyeli genç sevgilisine öldürttü

Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

Minik Fatih böyle öldü: İki hastane bir fasülye tanesini göremedi

Minik Fatih böyle öldü: İki hastane bir fasülye tanesini göremedi

Dilenci olduğu için ceza kesilmişti! Gerçek çok başka çıktı

Dilenci olduğu için ceza kesilmişti! Gerçek çok başka çıktı

Ümraniye'de kan donduran görüntü

Ümraniye'de kan donduran görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.