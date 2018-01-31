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Hayatını 3 sayfalık mektupla özetleyip noktayı koydu! Ensest, aldatma ve ihanet...

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 13:57 | Son Güncelleme

Antalya’da şalıyla kendisini asarak yaşamına son veren Negihan G.nin (30) ölümünün altından dram çıktı. Negihan G. ölmeden önce yazdığı 3 sayfalık mektupta, babasının kendisini taciz ettiğini, kocasının kendisini kız kardeşleri ve arkadaşlarıyla aldattığını, boşandıktan sonra birlikte olduğu sevgilisinin de ihanetine uğradığını kaydetti.

Hayatını 3 sayfalık mektupla özetleyip noktayı koydu! Ensest, aldatma ve ihanet...

Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3165 Sokak’taki bir apartmanda oturan Negihan G.’den 3 gündür haber alınamaması üzerine polis, 22 Ocak günü oturduğu daireye gitti. Eve, itfaiyenin yardımıyla giren polis, Negihan G.’nin kapının arkasında şalıyla kendisini astığını gördü. Yapılan incelemede Negihan G.’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

3 SAYFALIK MEKTUP BIRAKTI

Polis, evde yaptığı araştırmada, Negihan G.’nin intihar öncesi yazdığı 3 sayfalık mektup buldu. ’Yine ihanet, yine entrika’ sözleriyle başlayan mektubunda Negihan G., küçük yaşta babasının tacizine uğradığını, iki çocuk sahibi olduğu kocasının kendisini kardeşleri ve arkadaşlarıyla aldattığını, boşandıktan sonra birlikte olduğu sevgilisinin de ihanetine uğradığını yazdı. Negihan G., mektubun sonunda ise ’vasiyet’ başlığı altında her şeyin satılıp, paranın iki kızı üzerine yatırılmasını istedi.

İŞTE O MEKTUP

Negihan G.’ün bıraktığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Yine ihanet yine entrika. Ey hayat daha neleri yaşatacaksın, nereden vuracaksın ki? Önce baba tacizi, sonra kız kardeşlerimin eşimle birlikte oluşu, arkadaşlarımın eşimle birlikte olması. Şimdi son olarak kuzenim R. İhanetle dolu bir hayat. Nereden tutunsam? Düşüyorum, tutunacak dalım kalmadı. İki kızıma ne verebilirim ki? Anne miyim ben? Çok sorular var, yanıtları yok. Ben hep düştüğümde kendim ayağa kalkmayı bildim. Yaşadığım acılar beni hep bir tık daha büyüttü. Şu an içimdeki sızıyı anlatabilecek bir cümle yok ki. Her şeyi aşmıştım ben olmadı."

’ARTIK GİDİYORUM’

Kuzeni R.’nin, erkek arkadaşıyla kendisini aldatmasının hayatını bitirdiğini belirten Negihan G., mektubun devamında şunları yazdı:

"R. ve A., benim bir damlacık mutluluğumdu. Çok mu gördün ki, sen benim canım, ciğerimdin. Dert ortağım, sırdaşım, beni anlayan ailemdin. Candan ötemdin. Yaptığın oldu mu? Benim ailem yoktu, hep eksiktim. Senin her şeyin vardı. Annen, baban, kardeşlerin, çocuğun, kocan varken, bendeki bir damla mutluluk muydu zoruna giden? Benim bir damla mutluluğum seni mutlu edebildi mi? Bu nasıl bir ihanet. Nasıl konuşabildin ki benimle? Beni seni yok ettin. Haftanın 6 günü işimde çalışıyor akşamları da ekstra garsonluğa gidiyorum. Bir pazarım var onda da ev temizliğine gidiyorum. Sadece ayaklarımın üstünde durmaya çalışan bir zavallıyım. Ben artık yaşamak istemiyorum. Bu gece son. Böyle yalan bir dünyada temiz kalınmıyor demek ki. O kadar çok herkeste hakkım var ki, bilen bilir. Hakkımı helal etmiyorum. Emek verip arkamdan oynayanlara asıl hakkım helal değil. Artık gidiyorum cehennemde görüşürüz. Evimdeki her şeyim, motorum ben öldükten sonra satılsın devlet tarafından. Kızlarım C. ve A.D.’nın üzerine hesap açılıp, parası onlara yatırılsın. Vasiyetim olsun."

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Anahtar Kelimeler:
intihar Antalya ihanet

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Müslüm Gürses'den çal garson ''paramparça''
düşmeye gör bir kere öyle zor ki hayata tutunmak erkekler çokta adam yok malesef Allah koymasın kimse de hakkını senin bu dünyanı yakmışlar bari sen öbür dünyanı yakmasaydın hangimiz mutluyuz hangimiz iyi insanlara denk geliyoruz sanıyorsun evlatlarına sarıılıp diğer tarafına çalışsaydın ... diyorum ama taşıyamadın demek ki Allah taşıyamayacağımız dert sahibi etmesin evlatlarına güzel yazı yazsın... amin
NE HAYA HIKAYESI AMA.KIZIM DUNYADAKI TUM OLUMSUZ OLAYLAR SENI MI BULDU?BABA TACIZI,ESI KARDESIYLE ALDATMIS,SEVGILISI KUZENIYLE..SANKI GIDERKEN BIRILERINI ZAN ALTINDA BIRAKIP INTIKAM ALMAK AMACLI ABARTILARAK YAZILMIS BIR MEKTUP
Ne güzel ayaklarının üstünde durmayı başarmışken keşke herkesi hayatından silip çocuklarına sarılıp devam edebilseydin kızım ya. Sevgisiz vicdansız kişilerin yüzünden niye hayatını baharında sonlandırdın? Çocukların bu travmayı atlatabilecek mi ki onlar için biraz daha gayret etseydin zor da olsa ... Allah rahmet eylesin çocuklarını da koruyup kollasın. Çok yazık olmuş hepinize de ...
2 cocuk varmış yine değmezmiş 3 kuruşluk insanlar için canına kıydığına onlar vijdan olsa sana ihanet etmezdiler ama değmezdi canına kıydıgına hayat devam ediyor belki başka bir seven çıkardı 2 cocuk şimdi başkasına anne diyeçek kocan şerefli olsa sana bunları yapmazdı Mekanın cennet olsun ne diyelim
Anlattığın gibiysen cenette olmanı dilerim, hak sahiplerin ile hesaplaşmak için cehenneme gitmene gerek yok, orada onların icabına bakılacaktır...
şu hayatta evlatlarindan çok kocaya sevgiliye önem vermiş
Onurlu insan, Mekanın cennet olsun, Seni bu duruma düşürenler kahrolsunlar .
Kadıncağız bu kadar pisliğin içinde direnmiş ama bu kadar da olmazki, yazık, Allah rahmet eylesin..
İntihar dinimizde her ne kadar haram olsa da, Yaradan seni affedecektir. Boşuna dememişler "Esirgeyen ve bağışlayan" diye. Sonsuz rahmet sahibi O'dur. Ruhun Şad olsun. Huzur içinde yat.
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