HABER

Hayatını kâbusa çeviren tacizcisinin ses kaydını sosyal medyadan yayınladı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 14:20 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta genç kadını çıplak fotoğrafları ile yıllarca tehdit eden, babasının çalıştığı iş yerinin arabasına molotof atıp evini kurşunlayan adam, kıskıvrak yakalandı.

Hayatını kâbusa çeviren tacizcisinin ses kaydını sosyal medyadan yayınladı

İstanbul'da bir markette çalışan E.U. yaklaşık 3 yıl önce Halil İbrahim G. ile tanıştı. İddiaya göre, bir süre sonra Halil İbrahim G., E.U.'yu evine çağırıp tehditle üstsüz fotoğraflarını çekti. Fotoğrafları çektikten sonra E.U.'yu elindekilerle tehdit etmeye başlayan Halil İbrahim G., genç kadına şantaj yaparak istediklerini yaptırmaya başladı. Bir süre şantajlara karşı direnmeye çalışan E.U., cinayetle de tehdit edilmeye başlandı. 2016 yılından bu yana E.U. ve ailesi defalarca kez Halil İbrahim G. tarafından sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldı. Halil İbrahim G., E.U.'nun fotoğraflarını ise internet ortamında yaymaya başladı.

ARABAYA MOLOTOF ATTI, EVİNE KURŞUN YAĞDIRDI

E.U.'nun şikayeti üzerine gözaltına alınan Halil İbrahim G. adliyeye sevk edildi ancak mahkeme zanlıyı serbest bıraktı. Dışarı çıkan zanlı, E.U.'ya karşı sözlü şiddetlerini fiziki olarak devam ettirdi. Geçtiğimiz günlerde de E.U.'nun babasının ticari minibüsüne molotof atan zanlı, ağabeyinin balkonda olduğu sırada motosikletle gelerek eve de kurşun yağdırdı.

TACİZCİSİNİN SES KAYDINI SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI

E.U., tacizcisinin ses kaydını da sosyal medyadan yayınladı. Ses kayıtlarında ise, Halil İbrahim G.'nin, "Emin ol bugün birilerinin canı yanacak. Unutma, bugün birilerinin canı yanacak. Onun kim olduğu önemli değil. Sesimi duyarsınız yakında" dediği duyuluyor.

POLİS, ŞAHSI YAKALADI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu Halil İbrahim G.'yi titiz çalışması sonrası dün yaptığı operasyonla kıskıvrak yakaladı. Söz konusu şahıs, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi. Polis ekipleri, zanlının üzerinden çıkan 3 adet cep telefonuna da el koydu. Halil İbrahim G.'nin yaklaşık bir yıl önce de mağdur kadının şikayeti üzerine gözaltına alındığı, ancak çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

Islak battaniye altındaki 40 terörist İHA'lardan kaçamadıIslak battaniye altındaki 40 terörist İHA'lardan kaçamadı
Salih Müslim'den skandal Rusya itirafı!Salih Müslim'den skandal Rusya itirafı!
Güne bu tabloyla uyandılar!Güne bu tabloyla uyandılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinsel taciz istanbul Esenyurt sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

E-devlet'te hangi hizmetler var? İşte en faydalı 11 hizmet

E-devlet'te hangi hizmetler var? İşte en faydalı 11 hizmet

54 kesik elin sırrı çözüldü

54 kesik elin sırrı çözüldü

‘23 Nisan başkanı’ öğrenci intihar etti

‘23 Nisan başkanı’ öğrenci intihar etti

İlginizi Çekebilir

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Halk otobüsünde şoke eden görüntü

Halk otobüsünde şoke eden görüntü

Kayseri'de bulunan lahitin kapağını açanlar şaşkına döndü

Kayseri'de bulunan lahitin kapağını açanlar şaşkına döndü

Teyzeye platonik aşk! Arkadaşını bu yüzden vurmuş

Teyzeye platonik aşk! Arkadaşını bu yüzden vurmuş

Oto yıkamanın bahçesinde bulundu!

Oto yıkamanın bahçesinde bulundu!

Okuyucu Yorumları 7 yorum
şimdi bu soysuza yapilmasi gereken aslında malum ama burda yazmak pek uygun olmaz bazen cezayı kendisi veresi geliyor insanın..
Şikayet ispatlanamamış demek ki serbest bırakmışlar geçen yıl.. Okurken kanım dondu, ne yaptı bu insanlar sana ki araçlarına molotof atıp, kurşun yağdırıyorsun. Kendisinin anasına, bacısına yapsalar, çoluğunu çocuğunu evini barkını taciz etseler nasıl bir duygu olduğunu anlardı herhalde...
adamın evinde tehtidle üstsüz fotoğrafını çekti.
bu nasil bir hikaye yâaaaa
hikayede deyil masal
bu adamı salan hakim bence aynı karakterdedir. bu kadar suça bu adamı serbest bırakıyorsa eğer
ülkede bunlardan dolu var. yıllarca uyumuş bu millet.
Diğer Haberler
Hamile kediye yaptıkları dehşete düşürdü!

Hamile kediye yaptıkları dehşete düşürdü!

Dere kenarında cesedi bulunmuştu, cinayeti ortağının ağabeyinin işlediği belirlendi

Dere kenarında cesedi bulunmuştu, cinayeti ortağının ağabeyinin işlediği belirlendi

Biga’daki gasp zanlıları yakalandı

Biga’daki gasp zanlıları yakalandı

Devrilen traktörün altında kalan imam, öldü

Devrilen traktörün altında kalan imam, öldü

Denizli'de korkunç cinayet! Vahşet kameraya takıldı!

Denizli'de korkunç cinayet! Vahşet kameraya takıldı!

Emekli postacı evinde ölü bulundu

Emekli postacı evinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.