Hayatını kâbusa çeviren tacizcisinin ses kaydını sosyal medyadan yayınladı

İstanbul'da bir markette çalışan E.U. yaklaşık 3 yıl önce Halil İbrahim G. ile tanıştı. İddiaya göre, bir süre sonra Halil İbrahim G., E.U.'yu evine çağırıp tehditle üstsüz fotoğraflarını çekti. Fotoğrafları çektikten sonra E.U.'yu elindekilerle tehdit etmeye başlayan Halil İbrahim G., genç kadına şantaj yaparak istediklerini yaptırmaya başladı. Bir süre şantajlara karşı direnmeye çalışan E.U., cinayetle de tehdit edilmeye başlandı. 2016 yılından bu yana E.U. ve ailesi defalarca kez Halil İbrahim G. tarafından sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldı. Halil İbrahim G., E.U.'nun fotoğraflarını ise internet ortamında yaymaya başladı.

ARABAYA MOLOTOF ATTI, EVİNE KURŞUN YAĞDIRDI

E.U.'nun şikayeti üzerine gözaltına alınan Halil İbrahim G. adliyeye sevk edildi ancak mahkeme zanlıyı serbest bıraktı. Dışarı çıkan zanlı, E.U.'ya karşı sözlü şiddetlerini fiziki olarak devam ettirdi. Geçtiğimiz günlerde de E.U.'nun babasının ticari minibüsüne molotof atan zanlı, ağabeyinin balkonda olduğu sırada motosikletle gelerek eve de kurşun yağdırdı.