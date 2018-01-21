Hayatını kaybeden özel harekat polisi toprağa verildi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ŞANLIURFA'ın Viranşehir İlçesinde 7 ay önce geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanıp tedaviye alındığı Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren özel harekat polis Nurettin Söylemez (27), memleketi Adıyaman'da düzenlenen törenle toprağa verildi.Mardin'de görevli evli ve 1 çocuk babası özel harekat polisi Nurettin Söylemez, Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde 7 ay önce geçirdiği trafik kazası sonrası Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. 7 ay sonra hastanede yaşam mücadelesini yitiren Söylemez'in cenazesi, memleketi Adıyaman'a getirildi. Özel harekat polisi Söylemez için bugün Yeni Mezarlık Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Söylemez'in polis meslektaşları ailesi ve yakınları katıldı. Söylemez'in cenazesi, kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alınıp toprağa verildi.