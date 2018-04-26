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Hayatını kurtaran polise tekme attı, güvenlik görevlisini ısırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 15:48 | Son Güncelleme

HALİÇ Metro köprüsü korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi son anda kurtarıldı.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) HALİÇ Metro köprüsü korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi son anda kurtarıldı. Adı henüz öğrenilemeyen 45 yaşlarındaki adam kurtarma sırasında önce polisi tekmeledi, ambulansa götürülürken de özel güvenlik görevlisini ısırdı.

Haliç Metro köprüsü korkuluklarına çıkıp intihar girişiminde bulunan birini görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri de sevk edildi. "Vali buraya gelecek" diye bağıran zaman zaman korkuluklardan bu kişiyi polis ve güvenlik görevlileri bir süre ikna etmeye çalıştı. Korkuluklara oturduğu sırada bir güvenlik görevlisi tarafından yakalanarak kelepçelenen, ambulansa taşınırken bir güvenlik görevlisinin elini de ısıran adam, polis eşliğinde hastaneye götürüldü.

(FOTOĞRAF)

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