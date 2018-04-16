Haydarpaşa Tren Garı’nda çıkan yangın havadan görüntülendi

Kadıköy Haydarpaşa Tren Garı’nın park alanında bulunan eski vagonlarda çıkan yangın havadan görüntülendi.
Haydarpaşa Tren Garı’nın park alanında bulunan ve daha önce banliyölerde kullanılan eski vagonlarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Üsküdar ve Kadıköy’den çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın çevredeki diğer vagonlara sıçramadan söndürülürken, havadan görüntülendi. Görüntülerde vagonlardan gökyüzüne yükselen gri dumanlar yer alıyor.
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