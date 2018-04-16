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Haydarpaşa Tren Garı’nda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 17:17 | Son Güncelleme

Kadıköy Haydarpaşa Tren Garı’nın park alanında bulunan eski vagonlarda yangın çıktı.

Kadıköy Haydarpaşa Tren Garı’nın park alanında bulunan eski vagonlarda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Haydarpaşa Tren Garı’nın park alanında bulunan ve daha önce banliyölerde kullanılan eski vagonlarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Üsküdar ve Kadıköy’den çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın çevredeki diğer vagonlara sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında vagonların hemen yakınında bulunan gecekondu tipi yapı hafif şekilde zarar gördü.

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