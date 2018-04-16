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Haydarpaşa Tren Garı’nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 16:50 | Son Güncelleme

IHAAW164358-ASA/16-04-2018 - Haydarpaşa Tren Garı’nda yangın çıktı. 16.04.2018 16:43:58 TSI NNNN

IHAAW164358-ASA/16-04-2018

- Haydarpaşa Tren Garı’nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor

16.04.2018 16:43:58 TSI
NNNN

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