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Hayvan almak isteyen kişinin 245 bin lirasını dolandıran şüphelilere operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 17:44 | Son Güncelleme

Gaziantep ve Hatay’da yapılan eş zamanlı operasyonda, başkasına ait hayvanları kendisininmiş gibi satmak isteyen ve bir kişiyi 245 bin TL dolandıran 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Siirt’in Kurtalan ilçesinden Gaziantep’e hayvan satın almak için gelen bir kişiye, Gaziantep’te yaşayan E.Ö., M.S., İ.T.

Hayvan almak isteyen kişinin 245 bin lirasını dolandıran şüphelilere operasyon

Gaziantep ve Hatay’da yapılan eş zamanlı operasyonda, başkasına ait hayvanları kendisininmiş gibi satmak isteyen ve bir kişiyi 245 bin TL dolandıran 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Siirt’in Kurtalan ilçesinden Gaziantep’e hayvan satın almak için gelen bir kişiye, Gaziantep’te yaşayan E.Ö., M.S., İ.T. ve İ.D. ile Hatay Kırıkhan’da bulunan toplam 11 kişilik olduğu ileri sürülen çete tarafından başkasına ait hayvanlar satıldı. Hayvanlar karşılığında 245 bin TL dolandırılan mağdurun polise haber vermesi üzerine ekipler, başlattıkları çalışmalar neticesinde Hatay ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda E.Ö., M.S., İ.T., İ.D., ve A.R.B isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan ele geçirilen toplam 33 bin 500 TL’ye el konularak, para mağdura teslim edildi. Yakalanan şüpheli şahıslar ise sorgu ve işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Olayla ilgili tespit edilen diğer firari şüpheliler A.D., M.A.D., H.D, N.İ., D.K. ve A.A, isimli 6 şahısın yakalanmalarına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

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