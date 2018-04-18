HABER

Hayvan çiftliğinde yanarak can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 13:01 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında 1 kişi yanarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Saray’ın Göçerler Mahallesi’nde bulunan bir hayvan çiftliğindeki bakıcı kulübesinde yangın çıktı.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında 1 kişi yanarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Saray’ın Göçerler Mahallesi’nde bulunan bir hayvan çiftliğindeki bakıcı kulübesinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından kulübeye giren ekipler 51 yaşındaki Ahmet Çetin’in cansız bedeniyle karşılaştı. Çetin’in cenazesi savcının ön incelemesinin ardından otopsiye gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangında bakıcı kulübesi tamamen kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekiplerinin yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemesi sürüyor.

Avrupa Birliği'nden flaş karar: Adım adım üyeliğe doğru!Avrupa Birliği'nden flaş karar: Adım adım üyeliğe doğru!
'Cumhur ittifakı' çatlıyor mu?'Cumhur ittifakı' çatlıyor mu?
Firari Adil Öksüz'ün iadesinde yeni gelişme! Almanya'dan flaş kararFirari Adil Öksüz'ün iadesinde yeni gelişme! Almanya'dan flaş karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

İsviçre'de şike depremi!

İsviçre'de şike depremi!

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.