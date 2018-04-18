Hayvan çiftliğinde yanarak can verdi

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında 1 kişi yanarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Saray’ın Göçerler Mahallesi’nde bulunan bir hayvan çiftliğindeki bakıcı kulübesinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından kulübeye giren ekipler 51 yaşındaki Ahmet Çetin’in cansız bedeniyle karşılaştı. Çetin’in cenazesi savcının ön incelemesinin ardından otopsiye gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangında bakıcı kulübesi tamamen kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekiplerinin yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemesi sürüyor.
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