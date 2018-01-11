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Hayvan damında intihar etti

YAŞAM HABERLERİ | 11.01.2018 17:57 | Son Güncelleme 34 dakika önce

Bahattin ALBAYRAK/YENİPAZAR (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, Bircan U. (35) adlı kadın, evlerinin yanındaki hayvan damında kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Yenipazar'ın kırsal Koyunlar Mahallesi'nde oturan Bircan U., dün saat 23.30 sıralarında evlerinin yanındaki hayvan damında komşuları tarafından iple tavana asılı halde bulundu. İhbar üzerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekibi, Bircan U.'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. İntihar ettiği saptanan Bircan U.'nun cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, Bircan U.'nun intihar nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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