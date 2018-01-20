Hayvan hakları savunucularından barınak tepkisi

Mustafa KANLI/ KİLİS, (DHA)- KİLİS'te bulunan Geçici Hayvan Barınağı'nı ziyaret eden Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) üyeleri, hasta hayvanlar ile sağlıklı hayvanların aynı bölümde tutulup, ölen köpekleri de görünce duruma tepki gösterdi.Hayvan severlerin Kilis'te Geçici Hayvan Barınağı'nda bulunan köpeklerin durumunun kötü olduğunun bildirmesi üzerine Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği üyeleri, gittikleri Kilis'te gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Birçok hayvanın aç bırakıldığını ve zayıf düştüğünü, sağlıklı hayvanlarla hasta hayvanların da aynı bölümlerde tutulduğunu gören, ölen köpeklerin ise günlerce barınaktan çıkarılmadığını söyleyen CAHİDE üyesi Cemal Güneş yaşananlara tepki gösterdi. Hayvanların çok kötü durumda olduğunu ifade eden Cemal Güneş, şöyle dedi:"Kilis Hayvan Barınağını ziyaret ettik. Hayvanların bakım ve ihtiyaçlarını karşılamıyorlar. Orada barınan canları pislik ve çamur içinde bırakıyorlar. Yavrularımız ve dişi köpeklerimiz için yeterli bakım alanı oluşturulmamış. Orada bulunan canlarımıza, sıkıştırılmış bir alanda sağlıksız koşullarda bakılıyor. Ciddi anlamda berbat bir manzarayla karşılaştık. Hayvanların durumu çok kötüydü, resmen cezaevi gibi. Hepsini pisliğin, çamurun içine, kendi hallerine bırakmışlar. Allah'a şükürler olsun birkaç hayvanı o yerden kurtarabildik. Sağlık bakımlarını ve bazı kontrollerini gerçekleştirdik. Hafta içi hayvanlarımızın bakımı için Gaziantep Tıp Fakültesi Veteriner Bölümüne götüreceğiz. Bizim istediğimiz şey; orada geride kalan diğer canlar için de yetkililer bir şeyler yapsın. Bu hayvanların orada ne bakımları var, ne barınabilecekleri sağlık koşulları, hiç bir şeyi yok. Orada kurtardığımız hayvanlar için de sağlık durumu kritik tümörlü kangal cinsi yavru bir köpeğimiz vardı. Bakımını yaptık, salı günü de ameliyatını gerçekleştireceğiz."