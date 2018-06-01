Hayvan hırsızları kamyonda yakalandı

VAN, (DHA) - VAN'ın Gürpınar ilçesinde, ağıldan 8 küçükbaş çalan 3 hayvan hırsızı, jandarma tarafından durdurulan kamyonda yakalandı.
İlçeye bağlı Yurtbaşı Mahallesi'nde, ismi açıklanmayan bir kişinin ağılından, 2 gün önce, 8 küçükbaş çalındı. İhbar üzerine araştırma başlatan Gürpınar ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışma sonucu 3 hayvan hırsızını tespit etti. Van merkeze satmak için götürülen küçükbaşların yüklü, hırsızların da içinde olduğu kamyon, jandarma ekiplerince takibe alındı. Gürpınar ilçesi girişinde durdurulan kamyondaki 8 küçükbaş alınıp, sahibine teslim edildi. Hayvanları çaldığı belirlenen 3 kişi ise gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti
Abdüllatif Şener: Erdoğan ABD'de kimlerle görüştü bilmiyorum
Ayvalık'taki tekne faciasının ardından ilçe, umutla kayıp balıkçılardan haber bekliyor
Liselilere musallat olmuştu! Yakalandı
Tek selfie saatlerce süren işkenceden kurtardı!
Karıncaların bu görüntüsü bilim insanlarını bile şaşırttı!
Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri
Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış
Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar
Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir
WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum