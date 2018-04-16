Hayvan hırsızları yakalandı

Adıyaman’da büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Gözebaşı köyü sınırları içerisinde Adıyaman Kahta Karayolu Fuar merkezi yakınlarında Muhammed Zeki Ünal’a ait çiftlikten 2 adet büyükbaş hayvan çalındı. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde hırsızlık olayı şüphelisi olarak A. E., E. E. ve İ. E. isimli şahıslar göz altına alındı.

Şahısların ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak Adıyaman E Tipi kapalı Cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.