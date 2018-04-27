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Hayvan otlatan 2 çocuk sulama göletinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 09:21 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te, hayvan otlattıkları arazideki sulama göletine girdiği tahmin edilen Yusuf Kaya (13) ve Berat Taş (12) boğularak yaşamını yitirdi.

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, hayvan otlattıkları arazideki sulama göletine girdiği tahmin edilen Yusuf Kaya (13) ve Berat Taş (12) boğularak yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde şehir merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Yaylıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, büyükbaş hayvanları otlatmak için mahalle dışındaki araziye giden Yusuf Kaya ve Berat Taş hava kararmasına rağmen eve dönmedi. Çocukları gelmediği için durumdan şüphelenen aileleri araziye çıkarak aramaya başladı. Tarlaların yanında çocuklarının otlatmaya çıkardığı hayvanları gören aile fertleri, burada sulama amaçlı oluşturulan gölete baktıklarında çocuklarının ayakkabısını görerek durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri suda yaptıkları aramada Kaya ve Taş’ın cansız bedenlerine ulaştı. Olayı haber alan çocukların yakınları ve mahalle sakinleri ise olay yerine akın etti. Çocukların cesetleri sudan çıkarılarak olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Çocukların yakınları ise gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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