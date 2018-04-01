Hayvan otlatırken kayalıklardan düşen liseli öldü

Mahir ALAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde hayvan otlatırken dengesini kaybedip, sarp kayalıklardan düşen lise öğrencisi Okan Taş (18), hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam Besni- Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. İlçeye bağlı Toklu köyünden oturan Okan Tay, kendilerine ait hayvanları otlatırken, dengesini yitirip sarp kayalıklardan yuvarlandı. Taş'ın düştüğünü görenler, sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarmanın incelemesinin ardından Taş'ın cenazesi, otopsi için Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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