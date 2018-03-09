HABER

Hayvan yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 11:04 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan büyükbaş yüklü kamyonet, şarampole yuvarlandı.

Hayvan yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan büyükbaş yüklü kamyonet, şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Yunus Aydın yönetimindeki 46 F 1841 plakalı, büyükbaş yüklü kamyonet, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Aydın ile yanındaki Yusuf Ortabakan'ı araçtan çıkardı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Andırın Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Kazada kamyonetten fırlayan 6 büyükbaş ise çevredekiler tarafından toplanıp, gözetim altına alındı.

FOTOĞRAFLI

Hayvan yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralıHayvan yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralıHayvan yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralıHayvan yüklü kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Feci şekilde dövülmüştü! Engelli gence şok!Feci şekilde dövülmüştü! Engelli gence şok!
Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'
İstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporuİstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Ve Erdoğan devreye girdi

Ve Erdoğan devreye girdi

Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!

Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!

Barcelona, Juventus ve Dortmund Berke Özer'in peşinde

Barcelona, Juventus ve Dortmund Berke Özer'in peşinde

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Canlı yayında gülme krizine girdi!

Canlı yayında gülme krizine girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tamirciye sinirlenip, otomobilini ateşe verdi

Tamirciye sinirlenip, otomobilini ateşe verdi

Dikkatsiz sürücüler yoldan geçen yayalara işte böyle çarptı

Dikkatsiz sürücüler yoldan geçen yayalara işte böyle çarptı

Korsan balon imalathanesinde patlama: 1'i ağır 5 yaralı

Korsan balon imalathanesinde patlama: 1'i ağır 5 yaralı

Hastanede canlı bomba paniği! Yere düşen hastayı gören kaçmaya başladı!

Hastanede canlı bomba paniği! Yere düşen hastayı gören kaçmaya başladı!

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Siirt’te kaçak cep telefonu ele geçirildi

Siirt’te kaçak cep telefonu ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.