'Hayvanlar ve Biz' sergisi Bodrum'da açıldı

BODRUM, (DHA) - Zihinsel engelli bireylerin hazırladıkları 'Hayvanlar ve Biz' sergisi Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle açıldı.

İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) farklı bireylerin sesini sanatla duyurmak adına 'Hayvanlar ve Biz' projesini hayata geçirmişti. Pink Floyd'un solisti Roger Waters'ın desteğiyle 'Another Brick in The Wall' şarkısına 30 farklı bireyle klip çekildi. Farklı bireylerin hayatın her alanında olduklarını göstermek için düzenlenen ve 3 etaptan oluşan ve 6 yılı kapsayan ve 14 eserden oluşan 'Hayat ve Biz' projesinin ikinci etabı olan sergi Milta Bodrum Marina'da açıldı.

HEDEF 20 MİLYON KİŞİYE ULAŞMAK

Eylül ayında Florida sergisi ile dünya lansmanını yapacak olan ''Hayvanlar ve Biz'' projesi , ardından Londra, Dubai, New York ve paralelinde Türkiye'deki şehir sergileri ile milyonlarca kişiye ulaşacak olan vakfın hedefi 20 milyon. Projenin amacı down sendromlu gençlerin hayatın her alanında var olabileceğini göstermek.

"Hayvanlar ve Biz" ile down sendromlu gençler, kimsenin yardımına gerek duymadan modellik yaparak, projenin her etabında yer alarak, sergilerde var oldukları resimleri insanlara anlatarak ve en önemlisi onların eğitim ve geleceğini desteklemek amaçlı hazırlanan özel koleksiyon defterlerini imzalayarak hayran kitlelerini oluşturuyor.