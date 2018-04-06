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Hayvanları çalındı iddiasıyla mahalleyi bastılar

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 11:47 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Kurucaoluk Mahallesi’nden silahlı 12 kişi, hayvanlarının çalındığı iddiasıyla İzmir’in Bergama ilçesi Çobanlar Mahallesi’ne gelerek mahalle sakinlerini darp etti.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Kurucaoluk Mahallesi’nden silahlı 12 kişi, hayvanlarının çalındığı iddiasıyla İzmir’in Bergama ilçesi Çobanlar Mahallesi’ne gelerek mahalle sakinlerini darp etti. Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müdahale ettiği olayda vatandaşları bağlayıp döven 12 kişiden 7’si tutuklandı.
Hayvanlarının Bergama Çobanlar Mahallesi’nde oturan kişilerce çalındığını iddia eden Balıkesir’in Burhaniye ilçesine bağlı Kurucaoluk Mahallesi’nden 12 kişi, Çobanlar Mahallesi’ne gelerek aralarında kadınların da bulunduğu mahalle sakinlerinin el ve ayaklarını bağlayıp balta sapı, silah ve kesici aletler ile darp etti. İddialara göre silahlı grubun daha sonra Çobanlar Mahallesi’nde silahları ile dolaşması mahalle sakinlerine korku salarken, anne ve babası saldırgan grup tarafından el ve ayakları bağlanarak dövülen küçük bir çocuk Bergama İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak yardım istedi. Bunun üzerine Çobanlar Mahallesi’ne gelen jandarma ekipleri, olayların daha fazla büyümesini engelledi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 12 kişi, Bergama Faruk İlker Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Olay çıkartan zanlılardan 5’i çıkarıldıkları mahkemede serbest kalırken, S.H., E.C., M.C., İ.G., S.G., H.S. ve H.G. tutuklanarak Bergama M Tipi Kapalı İnfaz Kurumuna götürüldü.

Hayvanları çalındı iddiasıyla mahalleyi bastılar

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Hayvanları çalındı iddiasıyla mahalleyi bastılar

Hayvanları çalındı iddiasıyla mahalleyi bastılar
2 / 6

Hayvanları çalındı iddiasıyla mahalleyi bastılar

Hayvanları çalındı iddiasıyla mahalleyi bastılar
3 / 6

Hayvanları çalındı iddiasıyla mahalleyi bastılar

Hayvanları çalındı iddiasıyla mahalleyi bastılar
4 / 6

Hayvanları çalındı iddiasıyla mahalleyi bastılar

Hayvanları çalındı iddiasıyla mahalleyi bastılar
5 / 6

Hayvanları çalındı iddiasıyla mahalleyi bastılar

Hayvanları çalındı iddiasıyla mahalleyi bastılar
6 / 6

Hayvanları çalındı iddiasıyla mahalleyi bastılar

Hayvanları çalındı iddiasıyla mahalleyi bastılar
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