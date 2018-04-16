Hayvanlarını otlatırken kaybolan kadın ölü bulundu

Bolu’nun Gerede ilçesinde hayvanlarını otlatırken kaybolan 78 yaşındaki Müesser Dursun’un cansız bedenine ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Gerede ilçesi Örencik köyünde dün akşam saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evinden ayrılan 78 yaşındaki Müesser Dursun isimli kadın, bir daha evine dönmedi. Dursun’dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Yaşlı kadının kaybolduğu düşünülen alanda jandarma, köylüler ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.
Dalış ekibi sevk edildi
İlk gün çalışmalardan sonuç alınamamasının üzerine AFAD’ın talebi üzerine bölgeye Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 4 kişilik dalış ekibi sevk edildi. Ekiplerin Gerede Çayı içinde yaptıkları aramada, yaşlı kadının cesedi derede bulunan ağaç dallarına takılmış halde bulundu. Yaşlı kadının cansız bedeni olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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