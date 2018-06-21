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Hayvanseverler şiddete karşı yasa istiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 13:28 | Son Güncelleme

ADANA Barosu üyesi avukatlar ve hayvanseverler 17 kentte eş zamanlı olarak, hayvanlara yapılan şiddeti protesto etti. Protestoya evcil hayvanlarıyla katılan hayvanseverler, şiddete karşı caydırıcı yasalar getirilmesi gerektiğini söyledi.

Hayvanseverler şiddete karşı yasa istiyor

Nuri PİR- Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ADANA Barosu üyesi avukatlar ve hayvanseverler 17 kentte eş zamanlı olarak, hayvanlara yapılan şiddeti protesto etti. Protestoya evcil hayvanlarıyla katılan hayvanseverler, şiddete karşı caydırıcı yasalar getirilmesi gerektiğini söyledi.
Adana Barosu üyesi avukatlar ve hayvanseverler tarafından hayvanlara şiddete karşı adliye binası önünde basın açıklaması yapıldı. Baro Başkanı Veli Küçük, ‘yaşam arkadaşlarımız’ diye nitelendirdiği hayvanların haklarını korumak için caydırıcı bir yasal düzenlemenin mutlaka gerekli olduğunu bildirdi.
'HAPİS CEZASI YAPTIRIMINA TABI TUTULMALI"
Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Gülşah Meziyet Görür ise Sapanca’da patileri kesilerek işkence yapıldıktan sonra hayatını kaybeden yavru köpeği hatırlatarak, yapılması gereken yasal düzenlemeleri şöyle aktardı:
"Hayvanlara karşı işlenecek suçlar, caydırıcı ve önleyici nitelikte hapis cezası yaptırımına tabi tutulmalı. Getirilecek cezalar ‘para cezasına ve seçenek yaptırımlara çevrilemeyecek nitelikte’ belirlenmeli. Bu suçlar, yasa tasarısı taslağında düzenlendiğinin aksine ‘şikayete bağlı suç’ olmamalı. Şikayet hakkı da sadece belirli kişi ve kurumlara özgülenmekten çıkartılarak, kamu davası niteliğinde belirlenmeli. Hayvan severlere kapılarını kapatan İl ve İlçe belediyesi barınaklarına ve barınak personellerine ilişkin cezai yaptırım getirilmeli. Denetim koşulları yeniden düzenlenmeli. Belediyelerin toplama eylemlerinin yasal sınırları ve müeyyideleri net olarak belirlenmeli. Ormana terk edilen sahipsiz hayvanların yaşam koşulları düzenlenmeli. Hayvanların üretim, ticaret ve satışı yasaklanmalı. Yasak ırk kapsamında bulunan köpeklere ilişkin yeniden düzenleme yapılmalı. Tüm Türkiye’de fayton işkencesi sonlandırılmalı. Hayvanlara karşı işlenen suçları kovuşturmakla görevli polis teşkilatı oluşturulmalı. Canlı hayvan dövüşü, sirk, hayvanat bahçesi, yunus/penguen parkları kaldırılmalı."

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