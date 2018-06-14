Haziran ayında büyük sürpriz! 20 dakika boyunca...

Dolu ve sağanak, rezene, kişniş, anason, arpa, buğday, pancar, mısır ve nohut gibi ürünlerin ekili olduğu 25 bin dönümlük alanda zarara yol açtı. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Göktepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve Karamanlı Ovası'nda görülen 20 dakikalık şiddetli yağmur ve dolunun ekili arazilere zarar verdiğini söyledi.

ÜRÜNLERDE BÜYÜK ZARAR VAR



Arazide incelemelerde bulunduklarını belirten Göktepe, "Karamanlı Ovası'nın yaklaşık 3'te 2'sindeki ürünlerin yüzde 80-90'ında zarar var. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Çiftçilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için il müdürlüğü ve bakanlık olarak gerekli çalışmalar yapılacak. Çiftçilerimizin yanında olacağız." dedi. Zararın tespiti ve giderilmesi yönünde çiftçilerin ilçe müdürlüğüne başvuruda bulunmasını isteyen Göktepe, Ramazan Bayramı boyunca da hasar tespit çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karamanlı Ovası'nda ekili rezene, kişniş, anason, arpa, buğday, pancar, mısır ve nohut gibi ürünlerin tamamına yakınının zarar gördüğünü belirtti.

AA

